OM biedt excuses aan na vrijspraak Rosmalense flatmoord

Het Openbaar Ministerie (OM) biedt excuses aan voor het leed dat Rob B. is aangedaan in de Rosmalense flatmoord. B. werd maandag vrijgesproken, nadat hij eerder tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd voor het doden van zijn partner in 2000.

“Het OM betreurt het enorme leed dat Rob B. en zijn dierbaren is aangedaan en gaat kritisch kijken naar het verloop van deze zaak. Onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie zijn fouten gemaakt en daar bieden we onze excuses voor aan”, aldus MariĆ«tte Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal van het ressortsparket.

Het OM gaat in gesprek met B. en zijn advocaat om “persoonlijk excuses aan te bieden”. In dat gesprek wil het OM tevens “de eerste stappen zetten” in het overleg over een schadevergoeding.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) laat weten niet op een individuele casus in te gaan. Meer algemeen zegt hij dat we in Nederland een systeem van herziening hebben en dat dat is toegepast.