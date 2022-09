ProRail: herstellen spoor Flevoland na storing is enorme klus

Het herstellen van de spoorverbinding tussen Lelystad en Dronten na de stroomstoring van vrijdag is een enorme klus, zegt spoorbeheerder ProRail. Het zal alleen al zeker deze week vergen om een planning te maken voor alle reparaties die nodig zijn, hoeveel werklieden daarvoor ingepland moeten worden en hoeveel materieel besteld en aangevoerd moet worden. Het is dan ook zo goed als zeker dat de spoorverbinding medio september niet is hersteld.

Vrijdagmiddag ontstond in Flevoland een stroomstoring door kortsluiting en brand in een hoogspanningsstation. Een hoogspanningskabel kwam op een bovenleiding van het spoor bij Swifterbant terecht. Dat heeft volgens een woordvoerder van ProRail een miljoenenschade veroorzaakt. Er zijn niet alleen kabels en schakelaars kapot, ook IT-systemen en de treinbeveiliging is geraakt. Er is zowel boven- als ondergrondse schade, die op dit moment in kaart wordt gebracht.

“Onze zorgen betreffen niet alleen het herstel van de schade, maar ook hoe we daarvoor voldoende mensen krijgen en of benodigd materieel aangeleverd kan worden. Gewoonlijk sturen we een herstelploeg bij storingen of kapotte onderdelen. Hier is zoveel schade over een traject van misschien wel kilometers lang dat we het herstel moeten aanpakken als een project. We hopen de planning snel voor elkaar te hebben”, aldus de spoorbeheerder. De NS laat bussen rijden tussen Lelystad en Dronten.