Rutte: zie uit om band met VK samen met Truss te versterken

Premier Mark Rutte heeft Liz Truss met haar verkiezing tot premier van het Verenigd Koninkrijk gefeliciteerd. “Nederland en het VK hebben van oudsher een hechte band en ik zie ernaar uit om deze met haar verder te versterken”, schrijft hij.

Truss werd door de Britse Conservatieve Partij gekozen tot opvolger van Boris Johnson, die was teruggetreden nadat zijn kabinet vanwege een aantal schandalen was leeggelopen. In het VK wordt de opvolger van de leider van de regerende partij automatisch premier. “Ik wens @trussliz veel succes op haar nieuwe positie”, aldus Rutte op Twitter.