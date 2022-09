Tubbergen praat omwonenden maandag bij over ‘asielhotel’

De gemeente Tubbergen praat de direct omwonenden van het ‘asielhotel’ in Albergen maandagavond bij over het bereikte akkoord met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rijk. Dat gebeurt tijdens een besloten bijeenkomst in het zalencentrum in Albergen.

Vrijdag werd bekend dat er geen 300 maar 150 vluchtelingen worden gehuisvest in het hotel dat door het COA is gekocht. De eerste asielzoekers arriveren naar verwachting volgende maand.

Omwonenden lieten via inwoonster Hennie de Haan weten niet enthousiast te zijn over het akkoord dat hun gemeente Tubbergen heeft gesloten met het Rijk en het COA. Het zit de omwonenden vooral dwars dat zij niet bij de besprekingen betrokken zijn. Ook betreuren zij dat er geen harde einddatum is genoemd voor het asielzoekerscentrum dat het COA in het hotel gaat inrichten.

Het COA kocht het hotel zonder medeweten van de gemeente. Dat zorgde voor veel onrust en boosheid in Albergen.