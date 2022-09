Universiteiten openen hun academische jaar

Nu de zomervakantie voorbij is, gaan niet alleen basisscholen en middelbare scholen weer open, ook het collegejaar op de universiteiten begint. Voor de meeste universiteiten is de aftrap op maandag, bij de traditionele opening van het academische jaar.

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een grote discussiemiddag over “technologische soevereiniteit”. Daarbij zijn eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt), minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) en de bestuursvoorzitter van ASML, Peter Wennink, aanwezig. Dat bedrijf uit Veldhoven maakt de machines die chips maken en is in die sector een van de belangrijkste bedrijven in de wereld. De Verenigde Staten willen dat Nederland meer doet om te voorkomen dat ASML zulke machines verkoopt aan China.

Ook bij andere universiteiten is het kabinet vertegenwoordigd. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) praat op zijn oude universiteit in Leiden over vrede en veiligheid. Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is in Maastricht en Dennis Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) spreekt bij de Open Universiteit in het Mauritshuis in Den Haag. Karien van Gennip (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woont de opening van het academisch jaar in Tilburg bij en praat daar over de toekomst van de arbeidsmarkt. De opening in Groningen gaat over weerbaarheid bij tegenslagen en roerige tijden, en daar is staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De Universiteit voor Humanistiek in Utrecht heeft prinses Laurentien uitgenodigd. Zij spreekt onder meer over de toeslagenaffaire. De prinses is oprichter van een stichting die gedupeerde ouders en kinderen bijstaat. Ook in Utrecht, Enschede, Nijmegen, Rotterdam, Delft en Wageningen is maandag de opening van het academische jaar, net als bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Friese campus van de Rijksuniversiteit Groningen, in Leeuwarden, trapt dinsdag het collegejaar af en de Universiteit van Amsterdam doet dat donderdag.