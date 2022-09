Vrachtwagenchauffeur staat terecht voor doodrijden motoragent

De rechtbank in Rotterdam begint maandag aan de strafzaak tegen de vrachtwagenchauffeur die terechtstaat voor de dodelijke aanrijding van motoragent Arno de Korte in juli vorig jaar. De chauffeur uit Melissant (Zuid-Holland) wordt verdacht van moord.

De 47-jarige chauffeur Willem M. reed op 7 juli 2021 motoragent De Korte (47) aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. Het slachtoffer gaf de verdachte een stopteken. Na de aanrijding is de motoragent honderden meters meegesleurd. Zijn dood leidde tot grote verslagenheid bij de politie.

Aanvankelijk werd M. vervolgd voor doodslag. In april is de tenlastelegging gewijzigd in een moordaanklacht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er genoeg bewijzen dat M. de motoragent bewust en opzettelijk heeft aangereden. Zo hoorden ooggetuigen hem gas geven. M. zou hebben gehandeld uit “rancune, boosheid en haat” en hij was volgens de officier van justitie “rancuneus naar de politie, en de verkeerspolitie en motoragenten in het bijzonder.”

Op de eerste zittingsdag zal in de rechtbank een door het OM gemaakte 3D-animatie te zien zijn van de fatale aanrijding. De moeder, schoonzus en een nichtje van De Korte hebben aangekondigd gebruik te willen maken van hun spreekrecht.

Dinsdag op de tweede zittingsdag houdt de raadsman van M. zijn pleidooi. Hij zette tijdens eerdere inleidende zittingen vraagtekens bij de afstand tussen de vrachtwagenchauffeur en de motoragent toen ze op de uitvoegstrook reden. M. zou volgens hem slechts enkele seconden de tijd hebben gehad te remmen en heeft mogelijk “in een fractie van een seconde een verkeerde beslissing gemaakt”.

M. is betrokken geweest bij twee eerdere ongevallen, in 2015 en 2020. Het slachtoffer bij het eerste incident was eveneens een motoragent. Die raakte door de aanrijding een arm kwijt. Bij het ongeval in 2020 kwam een 79-jarige vrouw om het leven. Uit onderzoek bleek destijds dat de verdachte geen schuld had aan de dood van de vrouw. De zaak werd geseponeerd.