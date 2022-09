Waterstand grote rivieren daalt weer na korte opleving

De waterstand in de grote rivieren daalt deze week weer, nadat er twee kleine afvoerpiekjes zijn geweest. De Rijn bij Lobith voert maandag bijna 883 kubieke meter water per seconde af. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer deze week zakt naar rond de 800 kubieke meter per seconde of zelfs nog daaronder, afhankelijk van de regen die misschien valt. Zulke lage afvoeren zijn nog bijna nooit voorgekomen. Voor de beroepsvaart blijven daarom veel beperkingen gelden.

Door flinke buien in Zwitserland en Duitsland, in het stroomgebied van de Rijn, steeg de waterafvoer bij Lobith vorige week tot boven de 1000 kubieke meter per seconde. Rijkswaterstaat heeft van die afvoerpiekjes gebruik gemaakt door extra water vast te houden tussen de stuwen van Driel en Amerongen om daarmee het nijpende watertekort bij waterschappen enigszins te verlichten. Doordat er wat meer water binnenkwam via de Rijn kon ook eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel nog worden voorkomen. Het is nog niet duidelijk of dat deze week zo blijft.

De Maas staat ook heel laag door de aanhoudende droogte en de grote verdamping door de warmte. Het heeft onlangs wel hard geregend in de Ardennen, waar de regenrivier van heeft geprofiteerd. De waterstand in de Maas gaat snel op en neer door stuwbeheer in het eveneens kurkdroge Belgiƫ, waarschuwt Rijkswaterstaat. Maar omdat het waterpeil in de Maas met stuwen wordt geregeld, blijft er voldoende water over voor de scheepvaart. De beroepsvaart moet wel rekening houden met lange wachttijden bij sluizen, aangezien die zo min mogelijk open gaan om geen water te verspillen.