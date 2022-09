Aanhoudende hitte ABC-eilanden leidt tot record energieverbruik

Curaçao, Aruba en Bonaire hebben sinds enkele dagen te maken met ongebruikelijk hoge temperaturen van meer dan 35 graden. Omdat veel mensen hun airco aanzetten is het energieverbruik enorm. Op Curaçao wordt mensen gevraagd zuinig te doen met stroom, omdat de rest van de week ook hoge temperaturen worden verwacht en nauwelijks wind.

Op de eilanden is het al sinds vorige week bijna dagelijks meer dan 35 graden. Omdat er nauwelijks wind is, loopt de gevoelstemperatuur op tot 39 of 40 graden Celsius. Bewoners worden opgeroepen op te passen in de zon want dan zouden ze een zonnesteek kunnen oplopen. De overheid adviseert voldoende te drinken en niet te veel te doen in de zon.

De hoge temperaturen leiden tot een hoog energieverbruik. Op Aruba is er maandag een recordaantal van 150 megawatt geproduceerd door energiebedrijf WEB. Het vorige record (145 mw) werd gemeten in 2015. De gebruikte hoeveelheid op het eiland is normaal zo’n 135 mw per dag.

Op Curaçao kan het energiebedrijf de vraag naar meer stroom nauwelijks meer aan omdat de windmolens door de windstilte geen energie opwekken. Maandag werd een record van 138,5 mw geproduceerd, waarmee net aan de vraag kon worden voldaan. Twintig procent van de totale energieopwekking op het eiland kan door windturbines worden geleverd.

Op Curaçao hebben maandag al enkele scholen de leerlingen eerder naar huis laten gaan. Verwacht wordt dat ook de komende dagen veel scholen vroegtijdig de deuren sluiten.