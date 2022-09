Alcoholverkoop op Wallen ingeperkt rond Ajax – Rangers FC

Op de Amsterdamse Wallen mogen slijterijen en winkels dinsdagavond en -nacht en woensdagmiddag en -avond geen alcohol verkopen. Aanleiding is de voetbalwedstrijd Ajax – Rangers FC woensdag in de Johan Cruijff ArenA, volgens burgemeester Femke Halsema een risicowedstrijd. Daarom is ook de omgeving van het stadion die dag tussen 15.00 en 23.00 uur aangewezen als zogenoemd veiligheidsrisicogebied, wat inhoudt dat de politie preventief mag fouilleren.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) houdt er rekening mee dat supporters ongeregeldheden kunnen veroorzaken en mogelijk zwaar illegaal vuurwerk afsteken. Dit mede na gebeurtenissen rondom de laatste wedstrijd in de Champions League tegen Benfica in maart, toen grof geweld werd gebruikt tegen de politie en tegen stewards van de Johan Cruijff ArenA, onder meer door het gooien van zwaar vuurwerk.

Verder meldt de gemeente dat het in bezit hebben van gezichtsbedekkende kleding, om niet herkenbaar te zijn, kan leiden tot een stadionverbod van zes maanden. Wie de gezichtsbedekking daadwerkelijk draagt, riskeert een stadionverbod van achttien maanden.

Op de Wallen is het drinken van alcohol op straat al niet toegestaan. In 2019 werd deze maatregel ook al eens getroffen rondom de voetbalwedstrijd Ajax – Chelsea. De gemeente verwacht veel supporters van de Schotse club in de stad en wil hiermee overlast voorkomen. Caf├ęs mogen wel alcohol schenken.

Winkeliers die het verbod negeren, kunnen rekenen op een boete van 1200 euro. De maatregel geldt op dinsdag van 18.00 tot 03.00 uur en op woensdag van 12.00 tot 00.00 uur.

De Amsterdamse club speelt woensdag om 18.45 uur tegen Rangers FC in de Champions League.