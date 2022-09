Beurshandelsbedrijf wil donatie terug van Sywert van Lienden

Beurshandelsbedrijf IMC wil een donatie terug die in 2020 is gedaan aan de mondkapjesstichting van Sywert van Lienden, zo bevestigt een woordvoerder dinsdag na berichtgeving van de Volkskrant. Het gaat om een bedrag van 200.000 euro dat is gedoneerd aan Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).

IMC laat weten dat het, net als Randstad en Coolblue, gedupeerd is door de stichting en daarom de donatie wil terugvorderen. “Afhankelijk van de uitkomst van deze vordering zullen wij besluiten welke vervolgstappen wij zullen nemen. Tot die tijd doen wij verder geen uitspraken.” De donatie is gedaan door Stichting IMC Goede Doel, dat is verbonden aan het beurshandelsbedrijf.

Van Lienden laat aan De Volkskrant weten dat hij nooit persoonlijk betrokken is geweest bij de donatie, maar dat het wel altijd het plan was om het geld “in samenspraak” terug te storten of te doneren aan een ander goed doel. Tegenover het ANP wil hij niet reageren op de kwestie.

Van Lienden en de andere bestuurders Bernd Damme en Camille van Gestel richtten SHA op om medische hulpmiddelen, waaronder mondkapjes, te regelen voor klanten. Dit deden ze naar eigen zeggen zonder winstoogmerk. Justitie verdenkt het drietal echter ervan hun klanten te hebben doorgesluisd naar een heimelijk opgerichte commerciĆ«le bv, waarmee ze miljoenen euro’s hebben verdiend. Een van de deals voor het leveren van mondkapjes was met het ministerie van Volksgezondheid.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde eerder al in een civiele procedure dat het onderscheid tussen SHA en de commerciƫle bv niet helder was. Van Lienden en Damme werden daarop door de rechter ontslagen als bestuurders, Van Gestel stapte eerder al uit eigen beweging op.

Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. Randstad en Coolblue deden eerder aangifte omdat zij belangeloos SHA hielpen, in de veronderstelling dat het ging om een non-profitinitiatief. De voormalig bestuurders van SHA worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.