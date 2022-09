Bijna een miljoen kijkers voor terugkeer Arjen Lubach

Naar de eerste uitzending van een nieuw seizoen De Avondshow met Arjen Lubach hebben maandagavond bijna een miljoen mensen gekeken. Met 981.000 kijkers neemt de aflevering de vierde plaats in de top 25 van maandag in, blijkt uit de cijfers die Stichting Kijkonderzoek (SKO) dinsdagochtend heeft gepubliceerd.

Met de eerste aflevering van het tweede seizoen van de dagelijkse NPO 1-show scoort Lubach wel minder kijkers dan hij deed met de eerste aflevering van het programma begin dit jaar. Naar de eerste uitzending keken eind februari ruim 1,6 miljoen mensen.

Verderop in de kijkcijferlijst heeft de tweede aflevering van Expeditie Robinson maandag wat kijkers in moeten leveren ten opzichte van vorige week. Er keken 864.000 mensen naar het RTL 4-programma, waar dat er vorige week nog 1,1 miljoen waren. Op SBS6 kreeg Chateau Meiland er met een kijkcijfer van 922.000 juist wat kijkers bij, aangezien er vorige week nog 887.000 mensen naar de start van het nieuwe seizoen van de realitysoap keken.

Het best bekeken programma van de maandag was het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1.625.000 kijkers trok. De tweede plek is met 1.185.000 kijkers voor Kassa van NPO 1 en op drie is het Half Acht Nieuws van RTL 4 te vinden, waar 1.059.000 mensen op afstemden. De top 5 wordt met 931.000 kijkers afgesloten door het NOS Journaal van 18.00 uur.