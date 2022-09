Deskundigen adviseren tbs voor vrachtwagenchauffeur

De vrachtwagenchauffeur uit Melissant (Zuid-Holland) die ervan wordt verdacht in juli vorig jaar opzettelijk motoragent Arno de Korte te hebben doodgereden, lijdt volgens gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum onder meer aan een vorm van autisme. Om herhaling te voorkomen adviseren ze de rechtbank bij een veroordeling de man te behandelen in de vorm van tbs met voorwaarden. Dat bleek dinsdag op de tweede zittingsdag in de rechtbank in Rotterdam.

Willem M. (47) verbleef zes weken in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor observatie. Volgens de deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zou een langdurige behandeling nodig hebben om te voorkomen dat hij in herhaling valt.

In het rapport van het PBC staat eveneens dat hij op 7 juli vorig jaar overspannen achter het stuur zat toen hij op de Waalhavenweg in Rotterdam de fatale aanrijding veroorzaakte, mogelijk als gevolg van een eerdere dodelijke aanrijding in 2020 waar hij bij betrokken was en zijn afkeer tegen politie en justitie.

M. zegt zich niet te herkennen in de conclusies van de psychiater en psycholoog die hem onderzochten. “Het komt op mij over alsof ze vinden dat ik gewoon gestoord ben. Dan kun je beter doen wat de familie van Arno wil en mij levenslang opsluiten”, zei hij.

Voorwaarden als begeleid wonen of maatschappelijke opvang wijst hij af. Dat geldt ook voor een tijdelijke opname in een kliniek en financieel toezicht. De reclassering vreest dat M. zich niet kan en wil houden aan alle voorwaarden en ziet daarom onvoldoende mogelijkheden voor deze lichtere vorm van tbs.

De chauffeur zegt zich de aanrijding niet te kunnen herinneren en weet ook niet waarom hij daarna is doorgereden. Maar van geheugenverlies als gevolg van zijn stoornis kan geen sprake zijn, concludeert het PBC.

De officieren van justitie beginnen om 14.00 aan hun requisitoir, dat uitmondt in een strafeis. Maandag 12 september houdt de advocaat van M. zijn pleidooi.