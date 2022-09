Duizenden Amsterdammers moeten wachten op energietoeslag

Duizenden huishoudens in Amsterdam moeten langer wachten op de energietoeslag van 800 euro die ze hebben aangevraagd. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen, duurt de afhandeling langer dan gepland, zo meldt wethouder Marjolein Moorman (Armoede) in een antwoord op schriftelijke vragen van D66.

De ruim 75.000 bij de gemeente bekende minimahuishoudens hebben in de eerste helft van het jaar automatisch al een energietoeslag van 800 euro op hun rekening gekregen. Daarnaast konden minima die nog geen beroep doen op een gemeentelijke uitkering, zoals de bijstand, vanaf 3 mei zelf een aanvraag doen. In totaal kwamen er zo’n 14.000 aanvragen binnen. Ruim 5000 huishoudens hebben inmiddels het geld ontvangen, de rest nog niet.

De gemeente heeft in juli een brief gestuurd naar iedereen die een aanvraag heeft gedaan, om uit te leggen dat het afhandelen langer duurt. “Het college vindt het heel vervelend dat mensen langer moeten wachten op het geld dat ze misschien hard nodig hebben”, aldus Moorman. “We doen ons uiterste best om alle aanvragen zo snel als mogelijk af te handelen en zetten er op in dat alle achterstanden in oktober volledig zijn weggewerkt.” Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er nieuwe medewerkers ingewerkt en springen collega’s van andere afdelingen bij, aldus de wethouder.

Als tegemoetkoming voor de sterk gestegen energierekening, krijgen de armste gezinnen een compensatie van 800 euro. Het gaat om huishoudens die maandelijks tot 120 procent van het sociaal minimum (wat je volgens de overheid nodig hebt om rond te komen) verdienen of krijgen. Gemeentes hebben de taak de compensatie uit te betalen. Aan het eind van dit jaar komt daar nog een toeslag van 500 euro bij.