FNV: deelname staking streekvervoer over het algemeen goed

De deelname van werknemers aan de staking in het streekvervoer in Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland is “over het algemeen goed te noemen”, zegt vakbond FNV. In Flevoland en Zeeland is zo’n 60 procent van de dienstregeling op dit moment uitgevallen, zegt de bond. Zuid-Holland zit op een soortgelijk percentage. De FNV verwacht dat het aantal stakers in de loop van de dag zal toenemen.

“De bereikbaarheid van de regio ligt op zijn gat, dat is ook het doel van de actie. Het effect van de acties is maximaal voor ons gevoel”, zegt Marijn van der Gaag, FNV-vakbondsbestuurder Personenvervoer.

Op een aantal stadsvervoersregio’s na, wordt er overal gestaakt. Daardoor is niet overal een aansluiting, “waardoor het stadsvervoer ook wel ineffectief wordt gemaakt”, zegt Van der Gaag. Zo valt het stadsvervoer van HTM in Den Haag en RET in Rotterdam in principe niet onder de staking. Trams en metro’s rijden wel allemaal. De RET gaf eerder al wel aan dat een deel van de buschauffeurs wel onder de cao voor streekvervoer valt en kan kiezen om mee te staken.

Vakbond CNV doet niet mee met de acties, omdat de bond de cao Openbaar vervoer die per 1 juni inging heeft ondertekend. Die cao loopt tot eind dit jaar. In Zeeland valt bijvoorbeeld een kwart van alle buschauffeurs onder de CNV-cao.

Bij de centrale stakingslocatie in het Van der Valk Hotel in het Zeeuwse Middelburg hebben dinsdagochtend zo’n dertig buschauffeurs zich als staker geregistreerd. De bond experimenteert ook met mensen die thuis zitten en zich als staker aanmelden. Tientallen stakers hebben dat intussen gedaan. “Mensen hoeven dan niet naar de actielocatie te komen, maar geven hun lidnummer aan ons door per mail, telefoon of WhatsApp, of scannen ter plekke een QR-code om zich als staker te registreren”, zegt Van der Gaag.

Woensdag, donderdag en vrijdag volgen andere provincies. De bond organiseert de actie in aanloop naar de landelijke stakingsdag die voor 16 september is aangekondigd. Dan is het de bedoeling dat alle streekbussen en regionale treinen niet rijden. In totaal werken zo’n 13.000 mensen in het streekvervoer.

Voor de zomer voerde het personeel in het streekvervoer met estafettestakingen ook al actie voor een betere cao. De buschauffeurs en treinmachinisten en -conducteurs willen onder meer dat er meer personeel bij komt zodat de werkdruk omlaag kan. Daarvoor moeten banen in het streekvervoer aantrekkelijker worden gemaakt met onder meer hogere lonen en meer vaste contracten.