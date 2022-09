Jetten ontvangt koffer met duurzame ideeën op duurzame dinsdag

Klimaatminister Rob Jetten ontvangt dinsdag een koffer gevuld met driehonderd duurzame ideeën en initiatieven. Die koffer krijgt hij vanwege de zogenoemde Duurzame Dinsdag, die op elke eerste dinsdag van september plaatsvindt.

De beste initiatieven krijgen een prijs uitgereikt. Daarnaast wordt een aantal mensen gelauwerd met het zogenoemde Duurzame Lintje. De winnaars hiervan zijn maandag al bekendgemaakt. Dat zijn Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, oprichter van de Vegetarische Slager Jaap Korteweg en de IPCC-wetenschappers.

Schrijver Eva Rovers draagt een duurzame troonrede voor tijdens de bijeenkomst in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Bovendien zullen Tweede Kamerleden nog met elkaar in gesprek gaan over duurzaamheid.