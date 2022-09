Kamer voor straf voor verspreiders en bezitters pedohandboeken

De Tweede Kamer is voor het strafbaar stellen van het in bezit hebben of verspreiden van pedohandboeken. “Walgelijk” en “verwerpelijk” vinden zowel coalitie als oppositie dat instructies over seksueel kindermisbruik en het ontlopen van straf na het misbruik worden verspreid. Het wetsvoorstel van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) kan op steun rekenen, maar zowel coalitie als oppositie hebben zorgen over de handhaafbaarheid van de wet.

Politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben al laten weten dat het opsporen van verspreiders en bezitters van pedohandboeken geen prioriteit heeft. Daar hebben diverse fracties, waaronder coalitiepartner D66, grote moeite mee. “Dit is geen symbolisch wetje”, probeerde Yeşilgöz de bezorgde Kamer gerust te stellen. “De wet wordt gehandhaafd.” Ze erkende wel dat de capaciteit bij de politie niet op orde is en dat er meer zedenrechercheurs moeten komen. “Maar als de wet er is, kan de politie websites offline halen.” Nu kan dat niet.

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf vindt dat de minister steviger moet inzetten en van de politie moet eisen voor voldoende zedenrechercheurs te zorgen. Ook onder meer PvdA en SP zijn er niet gerust op.

“In een heel vroeg stadium kan worden opgetreden tegen potentieel kindermisbruik”, verdedigde de minister het belang van het wetsvoorstel. Daarnaast werkt de wet volgens haar normerend. “De wet onderstreept dat dit soort handelingen niet wordt geaccepteerd in onze maatschappij.” Yeşilgöz noemt seksueel misbruik van kinderen “een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit” waar hard tegen moet worden opgetreden.

In pedohandboeken staan instructies op welke manier kinderen kunnen worden verleid, worden tips gegeven over hoe men een kind een geheim kan laten bewaren en hoe (dna-)sporen bij seksueel contact kunnen worden vermeden. Kinderbelangenorganisaties schatten in dat er circa twaalf handleidingen online circuleren, vooral via het darkweb, die circa 100.000 keer zijn uitgewisseld onder (potentiële) kindermisbruikers.

Bezitters en verspreiders van dergelijke pedohandboeken kunnen een maximumstraf krijgen van vier jaar gevangenis of een boete van maximaal 90.000 euro, zo staat in het wetsvoorstel. Wat PVV-Kamerlid Lilian Helder betreft mag die celstraf hoger.

De Kamer stemt volgende week dinsdag over het wetsvoorstel.