Koningin Máxima zonder Willem-Alexander in VS aangekomen

Koningin Máxima is op het vliegveld van San Francisco geland voor haar werkbezoek aan de Verenigde Staten. Eigenlijk zou koning Willem-Alexander ook meegaan naar Californië en Texas, maar vanwege een longontsteking mag hij niet vliegen. Op medisch advies heeft hij de reis daarom donderdag afgezegd.

Het maken van een vliegreis zou het volledige herstel van de longontsteking in de weg kunnen staan, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. De reis duurt tot en met vrijdag.

Op dinsdag ontmoet de koningin de burgemeester van San Francisco. Daarna bezoekt ze onder meer de buurt ‘The Castro’, bekend om haar lhbti-gemeenschap, en geeft ze ’s avonds een toespraak tijdens een netwerkreceptie in het stadhuis van San Francisco.

Donderdag spreekt zij in de stad Austin met de Texaanse gouverneur Greg Abbott, die bekendstaat om zijn zeer conservatieve opvattingen over onder meer abortus. Texas kent een van de strengste abortuswetten van de VS: na zes weken is een abortus verboden.

De koningin is samen met een aantal ministers naar de Verenigde Staten. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Kuipers (Volksgezondheid), minister Dijkgraaf (Onderwijs) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) zijn mee.

Een groot deel van het werkbezoek staat in het teken van de economische banden tussen Nederland en Californië en Texas. Ook zal er gesproken worden over klimaat en energie, waterhuishouding en (biomedische) wetenschappen.

Zo zullen zij er, samen met de koningin, onder meer Silicon Valley bezoeken en spreken ze met Nederlandse ondernemers in Californië. Ook wordt er in Houston, in 2005 zwaar getroffen door orkaan Katrina, kennis uitgewisseld hoe men overstromingen kan tegengaan.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat de koningin voor een werkbezoek naar de VS reist. In dat jaar ontmoetten zij onder meer de toenmalige president Barack Obama. De Oranjes zijn niet op bezoek geweest toen de Republikein Donald Trump president was. Tijdens deze werkreis staat geen ontmoeting met de huidige president Joe Biden gepland.