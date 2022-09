OM eist 12 jaar cel en tbs tegen chauffeur die motoragent doodreed

Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant die in juli vorig jaar motoragent Arno de Korte heeft doodgereden in Rotterdam. De officieren van justitie gaan uit van doodslag, zeiden ze dinsdag in de rechtbank over de fatale aanrijding.

M. reed op 7 juli 2021 motoragent De Korte (47) van achteren aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. Het slachtoffer gaf de verdachte een stopteken en reed volgens het OM 21 seconden voor de vrachtwagen uit. Hij kwam aan het einde van de uitvoegstrook onder de wagen terecht en werd honderden meters meegesleurd.

M. is daarna doorgereden. Hij heeft vervolgens gekeerd en is teruggereden naar het kruispunt van de aanrijding. Na het lossen is hij naar huis gereden, wederom via het kruispunt.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft M. de motoragent bewust en opzettelijk aangereden. M. zegt dat De Korte hem zijn remweg ontnam, maar het OM weerlegt dat. De motoragent zou 160 meter voor het begin van de uitvoegstrook al een volgteken hebben gegeven en reed toen volgens ooggetuigen op gepaste afstand van de vrachtwagen.

M. besloot naar eigen zeggen rechtdoor te rijden, omdat het verkeerslicht op die baan voor rechtdoor op groen stond. Maar volgens de officier week hij “pas op het allerlaatste moment” uit. Ze concludeert daaruit dat verdachte “nooit heeft willen remmen of stoppen of willen uitwijken, maar dat hij opzettelijk op Arno is afgereden en hem heeft aangereden.”

Van voorbedachte rade is volgens het OM geen sprake. Hoewel M. een diepgeworteld wantrouwen richting de politie had, is er geen bewijs dat hij een agent dood zou willen rijden. Daarom vraagt het OM de rechtbank M. vrij te spreken van moord.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concludeerden dat M. verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij zou een langdurige behandeling nodig hebben om te voorkomen dat hij in herhaling vervalt. Het OM neemt die conclusie over.

Het OM wil dat de rechter ook een rijverbod van tien jaar oplegt en na afloop daarvan een beroepsverbod van tien jaar als vrachtwagenchauffeur. Maandag 12 september houdt de advocaat van M. zijn pleidooi.