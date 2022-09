Pro Life stopt met basisverzekering zonder abortus en euthanasie

De christelijke zorgverzekeraar Pro Life vergoedt vanaf volgend jaar ook abortus, euthanasie en transgenderzorg. Het bedrijf stopt met zijn basispolis die de betaling van zulke behandelingen uitsluit. Dat bevestigt moederbedrijf Zilveren Kruis na een bericht in het Reformatorisch Dagblad.

Ingrepen als abortus, euthanasie en geslachtsverandering liggen zeer gevoelig in het gereformeerde smaldeel van het land. De behandelingen zitten in het basispakket van de zorgverzekeringen, onder de noemer medisch specialistische zorg. In de wet staat echter ook dat mensen met ethische bezwaren die vormen van zorg kunnen uitsluiten.

In een verklaring zegt de directeur van Pro Life, Jos Leijenhorst: “‘Waarom we dit veranderen? Niet omdat we hier anders over zijn gaan denken. Maar om te zorgen dat uitsluitingen voor vergoedingen niet langer een drempel vormen. We zien dat onze keuzes soms leiden tot voor- en tegenstanders.” Hij voegt eraan toe dat “ook christenen verschillend denken over het uitsluiten van vergoedingen”.