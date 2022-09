Rutte: timing boerenperspectief afhankelijk van conclusies Remkes

Het opstappen van landbouwminister Henk Staghouwer leidt volgens premier Mark Rutte “niet tot vertraging in de gesprekken die gaande zijn” met boeren. Ook de brief met maatregelen om boeren meer perspectief te geven zal door het ontslag van Staghouwer niet later komen. De timing van de ‘perspectiefbrief’ is afhankelijk van hoe “diepgravend” de conclusies zijn van Johan Remkes, die de afgelopen weken de stikstofgesprekken leidde.

“Ook de nieuwe minister zal daar goed naar willen kijken”, aldus Rutte. Maandag meldde Staghouwer, slechts uren voor zijn aftreden, dat de perspectiefplannen niet voor Prinsjesdag naar de Kamer gaan omdat het kabinet nog wacht op het verslag van Remkes. Het is nog onduidelijk in welke vorm Remkes aanbevelingen zal doen, maar zijn conclusies worden in de tweede helft van september verwacht.

Verschillende partijen uitten in het eerste vragenuurtje na het Kamerreces hun frustratie over de bepalende rol van Remkes. “Moeten we Remkes dan maar de sleutels van het Torentje geven?”, vraagt SP-Kamerlid Renske Leijten zich af. SGP-politicus Roelof Bisschop verbaast zich “een beetje over de positie die de heer Remkes gaat innemen”. Remkes was aangewezen als gespreksleider en “ineens moet het hele proces wachten op het verslag van die gesprekken”.

Rutte was niet gevoelig voor die kritiek. “Het is heel gebruikelijk in de politiek, als de soep heel heet wordt, om iemand te vragen met veel ervaring om gesprekken te leiden”, aldus de premier.

Ook wilde hij niet beloven dat de brief met regelingen voor boeren nog voor het einde van september naar de Kamer wordt gestuurd. Dat klinkt “als slecht nieuws”, zegt D66’er Tjeerd de Groot. Boeren willen snel weten waar ze aan toe zijn. De brief komt “zo snel mogelijk” na het verslag van Remkes, zei Rutte.

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver moet de veelbesproken perspectiefbrief ook duidelijkheid geven over de vraag of er onenigheid is in het kabinet: vicepremier Wopke Hoekstra noemde recent de stikstofdoelen “niet heilig”. Klaver kreeg bijval van Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. “De minister-president móét als leider van de kabinetsploeg voor Prinsjesdag die dreigende politieke crisis uit de lucht hebben.”