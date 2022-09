VodafoneZiggo ontsloeg medewerkers na onderzoek ongewenst gedrag

Kabel- en internetbedrijf VodafoneZiggo heeft eerder dit jaar enkele medewerkers ontslagen vanwege ongewenst gedrag. Dat bevestigt de onderneming naar aanleiding van eerdere berichtgeving in het AD. VodafoneZiggo besloot de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers te beƫindigen na onderzoek naar aanleiding van zestien meldingen van ongewenst gedrag.

Veel van die meldingen werden volgens VodafoneZiggo gedaan nadat het management van het bedrijf in februari had gecommuniceerd over ongewenst gedrag. Dat was kort na het schandaal over grensoverschrijdend gedrag bij televisietalentenjacht The Voice.

VodafoneZiggo schakelde een extern bedrijfsrecherchebureau en externe vertrouwenspersonen in. “We hebben het onderzoek in april afgerond en vastgesteld dat de meldingen authentiek en accuraat zijn”, stelt het bedrijf in een verklaring. “Daarop is besloten om afscheid te nemen van enkele medewerkers.”

Sinds juni heeft de onderneming ook een cultuur- en managementprogramma voor de afdeling waar het ongewenste gedrag plaatsvond en is het doen van een melding laagdrempeliger gemaakt.

Een anonieme medewerker meldt aan het AD dat er een angstcultuur heerst bij de betreffende afdeling van VodafoneZiggo. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf zich daar “volstrekt niet in herkent”.