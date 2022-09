Voorschoten breidt opvang van statushouders uit

De tijdelijke opvang voor statushouders in het Zuid-Hollandse Voorschoten wordt uitgebreid. Daar zitten nu ongeveer 120 mensen en er komen ongeveer 80 plekken bij. Dat gebeurt op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daardoor verblijven er straks zo’n 200 mensen. Zij kunnen er tot 1 februari volgend jaar blijven.

Statushouders hebben al te horen gekregen dat ze erkend worden als vluchtelingen. Hun asielaanvraag is goedgekeurd en ze mogen in Nederland blijven, maar door de woningnood is er vaak geen woning voor ze om naar te verhuizen. Daardoor loopt de asielopvang vast. In de asielzoekerscentra zitten waarschijnlijk ongeveer 14.000 statushouders te wachten op een huis.

Voorschoten vangt die groep op in het Van der Valk-hotel De Gouden Leeuw. Dat verloopt goed, meldt de gemeente dinsdag. De statushouders blijven niet in Voorschoten, het is de bedoeling dat ze uiteindelijk onderdak krijgen in een andere gemeente.