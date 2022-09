Advocaat: truckchauffeur Nieuw-Beijerland had epileptische aanval

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die anderhalve week geleden een fataal ongeluk veroorzaakte in Nieuw-Beijerland, had waarschijnlijk een epileptische aanval. Dat zegt zijn advocaat Winston de Brouwer dinsdagavond aan tafel bij Jinek.

De chauffeur kan zich niets van het hele ongeluk herinneren, aldus De Brouwer. “Wat er met hem is gebeurd, dat zou heel goed een epileptische aanval zijn geweest op dat moment. Op basis van wat we nu in het dossier vinden is dat de conclusie”, aldus De Brouwer. Ook het OM zou volgens de advocaat die conclusie trekken.

De 44-jarige chauffeur heeft in zijn jeugd last gehad van epilepsie, maar had al lange tijd geen aanval meer gehad. “Hij volgt aanwijzingen die de dokter hem geeft en slikt trouw zijn medicatie.”

Ook voorafgaand aan het ongeluk zou de chauffeur zijn medicijnen hebben genomen, en hij zou geen verdovende middelen hebben gebruikt. Dat moet nog blijken uit de resultaten van een bloedtest, die later deze week worden verwacht.

Bij het drama op een buurtfeest kwamen zes volwassen personen om het leven onder wie een hoogzwangere vrouw, waarmee het dodental uitkwam op zeven. Ook zeven aanwezigen, onder wie kinderen, raakten gewond. De rechter-commissaris verlengde het voorarrest van de man vorige week met twee weken.