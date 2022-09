Brand in congrescentrum Nieuwegein, honderden mensen naar buiten

In een congrescentrum aan de Blokhoeve in Nieuwegein is woensdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Het gebouw is ontruimd. Een woordvoerster van het congrescentrum vertelt dat ongeveer vierhonderd mensen het pand hebben verlaten. “Iedereen staat buiten”, zegt ze.

Omdat iemand rook heeft geïnhaleerd, is er ook een ambulance opgeroepen, aldus de veiligheidsregio. De brand ontstond door werkzaamheden aan het dak, zeggen zowel de hulpdiensten als de woordvoerster van het NBC Congrescentrum. Daar was een bijeenkomst gaande van Vilans, een kennisorganisatie voor de zorg.