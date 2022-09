COA kocht kavel in Bant op 1 juli

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft op 1 juli een koopovereenkomst getekend voor de kavel in het dorp Bant waar de dienst een tweede aanmeldcentrum wil vestigen. De levering van de kavel, met opstallen en een woning, heeft in termijnen plaats. De eerste levering is in november voorzien. Pas na de levering van het onroerend goed wordt de koop ingeschreven bij het Kadaster.

Dat zegt een woordvoerster van het COA woensdag in reactie op een bericht van Omroep Flevoland dat de dienst de kavel nog niet in bezit zou hebben.

De levering geschiedt in termijnen om de verkopende boer de tijd te geven andere woonruimte te vinden, aldus het COA. Ook moet hij zijn vee nog onderbrengen. Het is gebruikelijk dat bij een koopovereenkomst ook een datum van levering wordt vastgesteld. Tot aan het tekenen van de akte van levering blijft het te verkopen object op naam van de oude eigenaar staan.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) liet op 6 juli aan de Tweede Kamer weten dat het COA de boerderij aan de Oosterringweg in Bant (gemeente Noordoostpolder) had gekocht. Van der Burg komt woensdagavond met omwonenden praten over de komst van een tweede aanmeldcentrum, waarvoor de raad van Noordoostpolder nog een bestemmingsplanwijziging moet goedkeuren. Noordoostpolder ziet het tweede aanmeldcentrum niet zitten, omdat vlakbij de locatie ook al een groot asielzoekerscentrum in gebruik is.

Provinciale Staten van Flevoland willen woensdagavond van hun commissaris van de Koning Leen Verbeek weten welke rol hij heeft gespeeld bij de aankoop van de kavel. De Staten en ook de gemeenteraad van Noordoostpolder voelen zich door de commissaris gepasseerd.