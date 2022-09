FNV en studentenvakbond naar rechter om energietoeslag Groningen

Vakbond FNV Young & United en studentenvakbond LSVb gaan naar de rechter om de gemeente Groningen te dwingen de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen ook aan studenten te geven. Ze reageren daarmee op een uitspraak van wethouder Eelco Eikenaar dat hij studenten zal blijven uitsluiten. De bonden willen dat de rechter Eikenaar terugfluit.

Eerder bepaalde de rechtbank in Arnhem dat Nijmegen studenten niet uit mag sluiten van de energietoeslag. Die studentenstad maakte daarmee volgens de rechter een “niet te rechtvaardigen onderscheid”.

Eikenaar stelde vorige week dat Groningen het niet kan betalen om alle studenten de toeslag te geven. Ook is er niet genoeg menskracht om alle extra aanvragen te behandelen. Volgens de wethouder moet het Rijk met meer geld komen om ook studenten de toeslag te kunnen geven. Die oproep deed hij samen met de armoedewethouders van dertien andere studentensteden eerder ook al.

FNV en de LSVb roepen nu Groningse studenten die van de gemeente de toeslag niet kregen op zich te melden. Uit hun naam kan de zaak dan worden aangespannen. De vakbonden willen zaken beginnen in meerdere steden, Groningen is de eerste.

Iedereen in Nederland met een laag inkomen kreeg dit jaar extra geld vanwege de sterk gestegen energieprijzen. Minister Carola Schouten van Armoedebestrijding raadde gemeenten aan studenten niet die toeslag van 800 euro te geven, maar hen via de ‘individuele bijzondere bijstand’ te helpen. Dat zou passend zijn omdat veel studenten nog thuis wonen en sommige anderen via de huurprijs voor energie betalen.

FNV en de LSVb hebben daar op zich begrip voor. Ze willen uiteindelijk dat het Rijk over de brug komt. “Er moet echt extra geld uit Den Haag komen, alleen op die manier kunnen gemeenten onze aanvragen daadwerkelijk toekennen. Het is schandalig dat studenten nog steeds uitgesloten worden. Studenten worden gewoon genaaid”, stelt LSVb-voorzitter Joram van Velzen.

Overigens gaan de vakbonden volgende week met minister Schouten en minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs in gesprek over de energietoeslag. LSVb-voorzitter Van Velzen laat weten dat de vakbonden het echter belangrijk vinden “om de druk hoog te houden”, vandaar dat ze nu toch met een rechtszaak komen.