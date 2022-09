Ggz-organisaties stemmen in met zorgakkoord

Leden van de Nederlandse ggz, de vereniging van organisaties die geestelijke gezondheidszorg leveren, stemmen in met de laatste versie van het Integraal Zorgakkoord. De leden zijn unaniem voor ondertekening van het akkoord zoals het nu is opgesteld, maakt de vereniging woensdag bekend.

Eerder op de dag meldde belangenorganisatie voor patiënten in de ggz en hun naasten MIND juist níét in te stemmen met het zorgakkoord, dat tussen verschillende zorgclubs en het kabinet wordt gesloten. In het akkoord, waar al maanden over onderhandeld wordt, staan afspraken over de organisatie van de zorg in de toekomst.

Volgens de Nederlandse ggz geeft het conceptakkoord “concrete ambities en mogelijkheden om de ggz-zorg in Nederland toegankelijk te maken en te houden”. Een van de problemen in de geestelijke gezondheidszorg op dit moment is dat er lange wachtlijsten zijn voor mensen die psychische hulp willen. “De Nederlandse ggz verwacht dat ze door de afspraken gemaakt in het integraal zorgakkoord het aantal wachtenden op een behandeling binnen enkele jaren flink kan verminderen”, zo stelt de organisatie.

Ook moet de gemiddelde wachttijd voor geestelijke gezondheidszorg volgens het akkoord worden teruggebracht naar vijf weken. Nu is nog de afspraak dat de behandeling binnen veertien weken na aanmelding begint, aldus de Nederlandse ggz. De nieuwe afspraken zijn volgens de organisatie “goed nieuws” voor mensen die wachten op zorg.

Daarnaast maken de afspraken in het zorgakkoord het volgens de Nederlandse ggz mogelijk om cruciale geestelijke gezondheidszorg overeind te houden. De sector kampt met personeelstekorten en financiële problemen. Die financiële problemen moeten volgens de organisatie “op korte termijn worden opgelost om energie, tijd en geld te hebben” om de plannen uit het zorgakkoord te kunnen uitvoeren.

Patiëntenorganisatie MIND tekent het zorgakkoord niet, mede omdat de club vindt dat mensen met een laag inkomen worden benadeeld door afspraken over de vrije artsenkeuze uit het akkoord. De Nederlandse ggz wil niet ingaan op die kritiek. “Wij kiezen ervoor om tot het tekenmoment niet op de andere partners te reageren”, aldus een woordvoerster.

Andere brancheorganisaties en verenigingen, zoals die van huisartsen en de wijkzorg, hebben het conceptakkoord ook voorgelegd aan hun leden. De uitkomsten van die peilingen worden nog verwacht. Het is de bedoeling dat het Integraal Zorgakkoord voor Prinsjesdag af is.