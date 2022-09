Honderd asielzoekers in bestuurscentrum Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad in Brabant gaat vanaf donderdag 15 september zo’n honderd asielzoekers tijdelijk opvangen in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Daarmee wil de gemeente de enorme druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel enigszins verlichten. De asielzoekers kunnen tot uiterlijk 1 november in Sint-Oedenrode blijven, maakte de gemeente woensdag bekend.

Het bestuurscentrum wordt ingericht als crisisnoodopvanglocatie. Er komt een eigen toegangspoort en ruimte voor recreatieve dagbesteding, catering en sanitaire voorzieningen.

De noodopvang in Sint-Oedenrode kan worden beëindigd zodra elders in de regio een centrale noodopvang is ingericht voor maximaal vijfhonderd mensen. Die zou ergens medio oktober klaar zijn, aldus de gemeente.

Meierijstad ving eerder ook vluchtelingen uit Oekraïne op. Komende maandagavond is er voor bewoners een informatiebijeenkomst in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.