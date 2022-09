Nog geen duidelijkheid over internationale treinen op stakingsdag

De NS kan nog niet zeggen welke gevolgen de personeelsstaking die voor vrijdag gepland staat zal hebben voor de internationale treinen. “We zijn druk aan het bekijken wat er mogelijk is”, laat een woordvoerster weten. Ze verwacht dat er donderdag in de loop van de dag duidelijkheid komt voor reizigers. Dat geldt ook voor de lijn tussen Amsterdam Centraal en Schiphol, waar tijdens de grote staking van vorige week wel treinen bleven rijden.

NS-personeel in de regio’s west en noordwest is nog steeds van plan om het werk vrijdag neer te leggen, ook al hebben de vakbonden toegezegd dat ze wel weer met de NS willen praten over hun arbeidsvoorwaarden. Het spoorbedrijf deed dinsdag een nieuw cao-voorstel. Dat bevat onder meer een loonsverhoging van 5 procent per 1 juli, met terugwerkende kracht dus, en nog eens 2,5 procent begin volgend jaar. Vakbond FNV heeft gezegd dat de NS-directie nog “flinke stappen moet maken”.

Tijdens de vorige staking die landelijk het treinverkeer tot stilstand bracht, bleven treinen van Thalys en Eurostar naar Parijs en Londen buiten schot. Voor treinen naar Brussel, Berlijn, Zwitserland en Oostenrijk waren er wel gevolgen. Die stopten vanwege de acties niet op diverse stations waar ze normaal wel stoppen.