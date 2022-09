Nog veel onduidelijk over mogelijk aanmeldcentrum in Bant

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet nog veel beslissingen nemen over de mogelijke komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant, een dorp in gemeente Noordoostpolder. Dat doet hij pas als hij met inwoners en de gemeenteraad heeft gesproken, heeft commissaris van de Koning Leen Verbeek van Flevoland woensdagavond gezegd.

Er ligt bijvoorbeeld een bestuursovereenkomst uit 2019, dat er in Noordoostpolder niet meer dan duizend asielzoekers zouden komen. Die wonen al in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest, op loopafstand van de locatie van het mogelijke aanmeldcentrum. In dat centrum zouden nog eens 250 tot 300 mensen worden opgevangen. Hoe de staatssecretaris dat gaat regelen beslist hij na zijn gesprekken.

De kavel die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gekocht in Bant is veel groter dan nodig is. Verbeek heeft de bewindsman aangeraden om de overtollige grond weer aan te bieden aan de gemeente, maar ook daarover is nog niets besloten. Van der Burg liet woensdag in antwoord op Kamervragen weten dat hij hoopt dat dwang rond de komst van het aanmeldcentrum niet nodig is. Noordoostpolder is er geen voorstander van.

Verbeek moet woensdagavond aan Provinciale Staten van Flevoland uitleggen wat zijn rol is geweest rondom de aankoop van de kavel. Daarover is veel ophef ontstaan. De commissaris zei woensdag dat het hem spijt dat de gemeenteraad van Noordoostpolder zich geschoffeerd voelt. Verbeek bood woensdag zijn verontschuldigingen aan voor de manier waarop hij de zaak heeft aangepakt. Het doet hem pijn, zei hij, dat hij niet in staat is geweest om alles te laten lopen zoals het had gemoeten.