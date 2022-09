NS wil Schiphol vrijdag ondanks staking bereikbaar houden

De Nederlandse Spoorwegen willen vrijdag luchthaven Schiphol bereikbaar houden, ondanks aangekondigde stakingen op het spoor. De NS meldt woensdagavond dat Schiphol via het traject Utrecht Centraal – Amsterdam Zuid – Schiphol Airport bereikbaar blijft. “Reizigers uit andere richtingen adviseren wij gebruik te maken van alternatief vervoer.”

Hoeveel treinen er zullen rijden wordt nog nader bepaald, aldus een woordvoerster.

Spoorvakbonden kondigden eerder woensdag aan door te gaan met de geplande stakingen, ondanks dat de NS dinsdag met een nieuw cao-bod kwam. De lonen zouden daarin per 1 juli met terugwerkende kracht 5 procent omhoog aan.

Met de jaarwisseling zou daar nog 2,5 procent bij komen. Daarnaast toont het bedrijf zich bereid een minimumloon van 14 euro vast te leggen in de cao. Ook wil de directie “afspraken maken hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling”. Maar de bonden zeggen dat het nog niet duidelijk is of de hervatte cao-gesprekken ook tot een goed resultaat leiden.