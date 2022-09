Oud-D66-senator Edo Spier (96) overleden

Oud-senator en architect Edo Spier is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn partij D66 woensdag weten. Spier was tussen 1991 en 1995 lid van de Eerste Kamer. Hij was als senator woordvoerder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.

Als architect was Spier onder meer verantwoordelijk voor de verbouwing van de Amsterdamse Lekstraatsynagoge, die daarna voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer als synagoge in gebruik werd genomen. Ook ontwierp hij de synagoge aan de Straat van Messina in Amstelveen en verbouwde en restaureerde het toenmalige hoofdpostkantoor van de PTT in Amsterdam.

In 1986 was Spier landelijke campagneleider van D66 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Hans van Mierlo was toen lijsttrekker, volgens D66 dankzij Spier. “Hij praatte net zo lang in op Hans van Mierlo totdat hij terugkeerde naar de Haagse politiek”, aldus de partij op haar website.

De huidige partijleider Sigrid Kaag laat weten “verdrietig” te zijn over het overlijden van Spier. “Vanaf het begin betrokken bij de partij en tot het laatst actief gebleven. Gesprekken met Edo waren altijd inspirerend en onderhoudend. Mijn gedachten zijn bij zijn nabestaanden”, aldus Kaag op Twitter.

De oorzaak van zijn overlijden is niet bekend gemaakt. Spier was tot haar dood getrouwd met Corine Spier-Rottschäfer, de eerste Nederlandse vrouw die ooit werd uitgeroepen tot Miss World. Zij overleed op 24 september 2020.