Oud-topman NAM ontkent plan om te snoeien in schadekosten

De voormalige baas van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ontkent in een moeizaam verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat de NAM heeft gewerkt aan een plan om te snoeien in de kosten voor afhandeling van aardbevingsschade. De commissie hield Gerald Schotman (tussen 2014 en 2018 ceo van de NAM) een memo voor van moederbedrijf Shell waarin het plan staat beschreven.

In zijn verhoor hamerde Schotman steeds op het belang van een ruimhartige schaderegeling. “Snapt u dan dat als ik een Shell-memo tegenkom waarin staat dat Shell in 2016 van plan is kosten van onder meer schadeherstel flink terug te dringen, dat ik denk: dat heeft niets meer met ruimhartigheid te maken?”, vroeg commissielied Barbara Kathmann (PvdA) daarop. Het zou gaan om een voorstel om de kosten met een derde te verminderen.

“Ik herken me niet helemaal in dat citaat. Dat is even de struikeling die ik heb”, reageerde Schotman. Hij zei geen weet te hebben van het plan. “Ja, het is een memo van Shell. Ik heb ‘m hier”, aldus Kathmann. Het gebeurt vaker dat de enquêtecommissie documenten heeft die nog niet openbaar zijn: de commissie kan stukken opeisen, en ontving al honderdduizenden documenten van tientallen organisaties voor het onderzoek dat voorafging aan de verhoren.

Commissielid Peter Kwint (SP) wees Schotman erop dat het niet zomaar een idee was van aandeelhouder Shell dat in het memo staat beschreven. In het stuk staat dat het gaat om een plan van de NAM zelf, waar Schotman toen aan het roer stond. “Wij hebben nooit gewerkt aan beperken van schadekosten”, hield Schotman vol. Hooguit werd er “gekeken of het efficiënter kan”.