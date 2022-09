Overheidsadvies over cyberveiligheid bedrijven komt onder één dak

De Rijksoverheid gaat twee organisaties die bedrijven adviseren over cybersecurity onderbrengen bij het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC). Het idee is dat daarmee alle organisaties die dit soort expertise in huis hebben bij elkaar zitten en samenwerken, schrijven ministers van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz en Economische Zaken Micky Adriaansens aan de Kamer.

De twee organisaties die straks onder het NCSC gaan vallen zijn het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP). Het DTC adviseert allerlei bedrijven over hun digitale veiligheid. Het CSIRT-DSP is er specifiek voor zogenoemde digitale dienstverleners, zoals bedrijven die clouddiensten en online marktplaatsen aanbieden. Het idee is dat het DTC en het CSIRT-DSP binnen enkele jaren deel gaan uitmaken van het NCSC. Die organisatie staat nu vooral belangrijke ondernemingen bij, zoals energiebedrijven en banken, maar ook de overheid zelf.

Het DTC en het CSIRT-DSP vallen nu nog onder het ministerie van EZK. Een deel van hun werk wordt vanaf 2024 ondergebracht bij het NCSC, de rest volgt twee jaar later. Het NCSC valt onder Justitie en Veiligheid, en dat blijft ook zo. Wel gaat het volgens een woordvoerder van dat ministerie om een grote aanpassing van de organisatie. De efficiëntiewinst die de ministers beloven, moet benut worden om meer en beter advies te geven. Het budget van de organisaties wordt samengevoegd.

De “digitale weerbaarheid om cyberaanvallen af te weren moet omhoog”, zegt Yeşilgöz in een verklaring bij het nieuws. “Het is daarom belangrijk dat we versnippering in de aanpak hiervan tussen organisaties tegengaan.” Volgens Adriaansens zal het nieuwe, uitgebreide NCSC als “één organisatie helderheid creëren en bijdragen aan onze digitale slagkracht”.