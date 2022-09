PvdA en GroenLinks willen spoedadvies over rem gezinshereniging

GroenLinks en PvdA willen dat de Raad van State een spoedadvies geeft over de door het kabinet voorgestelde rem op gezinshereniging. De twee fracties dienen daartoe donderdag een motie in tijdens het debat over de asielcrisis en de plannen van het kabinet om die op te lossen.

Onderdeel van de plannen is een rem op de komst van zogenoemde nareizigers; gezinsleden van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. De familieleden mogen pas naar Nederland komen als de statushouder een woning heeft, zo wil het kabinet. Nadat dit bekend was gemaakt, zeiden diverse migratierecht-experts direct dat dit juridisch onhoudbaar is. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft de juridische onderbouwing van het kabinetsbesluit woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. “De juridische houdbaarheid is geen zekerheid”, zo is er onder meer in te lezen.

“De juridische onderbouwing onder het besluit over gezinshereniging is nihil”, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. “En dat wist het kabinet. Dit is een lelijke politieke deal ten koste van vluchtelingenkinderen.” Daarom dient ze met de PvdA een motie in.

Tijdens een VVD-ledenbijeenkomst vorige week zei Van der Burg al dat het kabinet “een spanning ziet met Europese regelgeving”. “Als de rechter zegt dat het niet mag, dan zeg ik: met de manier waarop we mensen nu opvangen, voldoen we ook niet aan de regels”, aldus de staatssecretaris vorige week in Driebergen.

Volgens hem heeft het kabinet twee keuzes. “Of we laten mensen in het gras en in tenten slapen, waarmee we niet voldoen aan Europese regels. Of we laten mensen langer wachten om naar Nederland te komen tot er een woning is. We kiezen voor het laatste.” Hij zei met een dergelijk verhaal een rechter van de noodzaak van de maatregel te kunnen overtuigen.