Rijk wil 2000 flexwoningen bestellen om bouwimpasse te doorbreken

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) hoopt de impasse rond de bouw van flexwoningen te doorbreken door het Rijksvastgoedbedrijf een grote bestelling te laten doen. Er wordt een aanbesteding gedaan voor de bouw van 2000 flexwoningen, waar gemeenten en woningcorporaties vervolgens op kunnen intekenen.

De bouw van flexwoningen is een belangrijk punt voor het kabinet. Er moeten vooral mensen in gehuisvest worden die snel een woning nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een scheiding. Ook statushouders moeten er terechtkunnen. Tot en met 2024 moeten er 37.500 gebouwd worden, maar het is nog de vraag of dat lukt. Het is niet eenvoudig om geschikte locaties en voldoende mensen te vinden om de woningen neer te zetten, waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving in juli. Ook de financiële risico’s vormen een drempel.

Dat laatste probleem hoopt De Jonge met dit plan weg te nemen. Hij hoopt dat gemeenten en woningcorporaties zijn voorbeeld volgen en flexwoningen gaan laten bouwen. Bovendien moet met één grote bestelling de bouw van de woningen versneld kunnen worden, denkt hij.