Supporters opgepakt die orde verstoorden bij Ajax – Rangers

De politie heeft meer dan twintig supporters opgepakt rondom de wedstrijd Ajax – Rangers FC in Amsterdam woensdagavond. De politie meldt dat de supporters zijn aangehouden voor onder meer het afsteken van vuurwerk en het verstoren van de openbare orde. Ook is een supporter aangehouden voor het discrimineren/beledigen van een medewerker van de Johan Cruijff ArenA, waar de wedstrijd was.

Of het gaat om fans van Ajax, of van de Rangers, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Het gebied rondom de Johan Cruijff ArenA was voor, tijdens en na de wedstrijd aangewezen als zogeheten veiligheidsrisicogebied. Volgens de politie was er, ondanks de aanhoudingen, een feestelijke sfeer in het centrum van Amsterdam en rondom het stadion.

Ajax begon met deze wedstrijd goed aan het nieuwe seizoen van de Champions League. De kampioen van Nederland was in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA veel te sterk voor Rangers FC uit de Schotse stad Glasgow. Ajax won het duel met 4-0.