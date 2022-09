Tijdelijke opvang voor 45 asielkinderen in Baarle-Nassau

In recreatiepark Ponderosa in Ulicoten, in de Brabantse gemeente Baarle-Nassau, worden de komende zeven weken tijdelijk 45 minderjarige asielzoekers opgevangen. Het gaat om kinderen van 15 en 16 jaar, maakte de gemeente woensdag bekend.

Het gaat volgens de gemeente om kwetsbare kinderen die zonder ouders in Nederland zijn aangekomen. Driekwart van deze kinderen komt uit Syriƫ, de rest uit andere landen. Ze zijn nog maar kort in Nederland. Volgens de gemeente is opvang in aanmeldcentrum Ter Apel niet verantwoord voor deze kinderen.

In Ulicoten worden ze dag en nacht begeleid door de jeugdzorgorganisatie Sterk Huis, die ervoor zorgt dat ze in Breda naar school gaan en buiten schooltijd dagbegeleiding hebben. De stichting Nidos krijgt als wettelijk vertegenwoordiger de voogdij over de kinderen.

Op Ponderosa zijn chalets ingericht waar de kinderen de komende weken in kunnen wonen en elkaar ontmoeten.

“Alle kinderen op deze wereld verdienen een veilige omgeving en de mogelijkheid om naar school te gaan”, licht burgemeester Marjon De Hoon – Veelenturf toe. “We staan in ons land voor een grote opgave ten aanzien van het vluchtelingenvraagstuk. Met de tijdelijke opvang van deze kinderen bieden we de kinderen dat wat ze nu nodig hebben.”