Tot 3 oktober geen treinen tussen Lelystad en Dronten

Het herstellen van de spoorverbinding tussen Lelystad en Dronten gaat langer duren dan gedacht. De NS denkt nu dat er zeker tot 3 oktober geen treinen rijden tussen de twee steden na de stroomstoring van vrijdag. Later deze week verwacht de vervoerder weer een nieuwe prognose te hebben.

Spoorbeheerder ProRail dacht eerder nog dat de treinen in elk geval tot medio september niet zouden rijden. De stroomstoring in Flevoland ontstond vrijdagmiddag door kortsluiting en brand in een hoogspanningsstation. Een hoogspanningskabel kwam op een bovenleiding van het spoor bij Swifterbant terecht. Volgens een woordvoerder van ProRail heeft dat een miljoenenschade veroorzaakt. De NS heeft bussen ingezet op het traject tot de bovenleiding gerepareerd is.