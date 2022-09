Vakbonden zijn het nog niet eens over reactie op cao-bod NS

Vakbonden zijn er nog niet uit of ze moeten ingaan op het nieuwe cao-bod van de Nederlandse Spoorwegen (NS). FNV, VVMC en CNV zijn woensdagochtend samengekomen voor overleg over de nieuwe voorstellen. Bestuurder Jerry Piqué van die laatste vakbond zegt dat het beraad langer duurt dan eerder verwacht omdat er nog geen overeenstemming is.

De NS kwam dinsdag met een nieuw cao-bod. De lonen zouden daarin per 1 juli met terugwerkende kracht 5 procent omhoog gaan. Met de jaarwisseling zou daar nog 2,5 procent bij komen. Ook wil de directie “afspraken maken hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling” en onder meer een minimumloon van 14 euro in de cao vastleggen.

Vakbonden organiseerden na het verstrijken van een ultimatum de afgelopen weken regionale estafettestakingen. Die ontregelden het treinverkeer hevig. Zo legde een staking in de regio rond Utrecht vorige week vrijwel al het treinverkeer van de NS in Nederland stil.

Ook voor aanstaande vrijdag staan acties op het programma. Dan legt personeel het werk neer in de regio’s noordwest en west, waar onder andere Amsterdam en Schiphol onder vallen. FNV liet dinsdag weten dat het nieuwe bod van de NS vooralsnog onvoldoende is om die stakingen af te wenden.

Vakbonden eisen onder andere een automatische compensatie in de lonen voor de inflatie. Daarnaast zeggen ze dat een goede cao nodig is om nieuw personeel aan te trekken, wat moet helpen tegen de hoge werkdruk bij NS-medewerkers.