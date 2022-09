Vrouw vast in cold case overleden baby Doetinchem

De politie heeft een vrouw opgepakt in het onderzoek naar het overlijden van baby Sem Vijverberg, die in 2006 dood werd gevonden in Doetinchem. Het gaat vermoedelijk om de moeder van de baby. Een DNA-onderzoek moet hier uitsluitsel over geven. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het pasgeboren kindje, meldt de politie.

De politie kreeg, na een grote mediacampagne vorig jaar, ongeveer tachtig tips binnen. Uiteindelijk heeft één van deze tips ertoe geleid dat de vrouw in beeld kwam, legt de politie uit. Verdere informatie over de zaak wordt nu nog niet gedeeld.

Spelende kinderen vonden in januari 2006 het lichaampje van de baby in een rietkraag van de Kapperskolk in Doetinchem. Uit onderzoek bleek dat het jongetje door geweld om het leven is gebracht en is achtergelaten. Een van de kinderen die de baby had gevonden vond Sem een leuke naam. De achternaam Vijverberg is een verwijzing naar het stadion van voetbalclub De Graafschap.

Het jongetje werd uiteindelijk op 9 februari 2006 begraven in het bijzijn van de burgemeester, de politie, de betrokken families die Sem in het water hebben gevonden en buurtbewoners. “De zaak heeft altijd een grote impact gehad in Doetinchem en daarbuiten”, zegt de politie. “De komende tijd doet het coldcaseteam Oost-Nederland verder onderzoek op zoek naar antwoorden die zestien jaar lang onbekend zijn gebleven.”