West Betuwe zoekt onder protest naar crisisopvangplekken

De Gelderse gemeente West Betuwe zoekt naar 45 crisisnoodopvangplekken om asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te kunnen opvangen. Maar de gemeente doet dat onder protest, om te voorkomen dat er een aanwijzing vanuit het Rijk komt, aldus burgemeester Servaas Stoop. En op 31 december van dit jaar is het onherroepelijk afgelopen. De gemeente accepteert geen verlenging.

West Betuwe heeft steeds gezegd dat er in de gemeente geen plaats is voor crisisnoodopvang. Er staan geen gebouwen leeg waarin zo’n opvang gerealiseerd zou kunnen worden. Om “de regie in eigen hand te houden” vraagt de gemeente nu aan inwoners of zij een pand of perceel beschikbaar hebben. De gemeente gaat zelf ook nog eens zoeken naar plekken. West Betuwe moet 45 van de 450 noodopvangplekken in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid leveren.

West Betuwe heeft een roerig verleden als het gaat om asielopvang. In 2015 zou er een asielzoekerscentrum in de voormalige gemeente Geldermalsen komen, maar dat leidde tot een heftig oproer en ernstige rellen. Het centrum is uiteindelijk nooit geopend.