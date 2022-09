100 asielzoekers opgevangen in vakantiepark in Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk (Brabant) gaat honderd asielzoekers en statushouders opvangen in vakantiepark De Reebok. De gemeente doet dat om het aanmeldcentrum bij Ter Apel te ontlasten, waar het al tijden te druk is. De opvang is in ieder geval vanaf 1 oktober beschikbaar. “Gezien de huidige druk op de asielopvang is de gemeente bereid mee te werken aan een eventuele eerdere instroom van asielzoekers vanaf 13 september”, aldus de gemeente.

De opvang duurt tot 30 april volgend jaar, met mogelijk verlenging. In oktober vorig jaar werden in het vakantiepark ook al vier weken tijdelijk asielzoekers opgevangen. Nu het toeristische seizoen voorbij is, is het park weer beschikbaar voor noodopvang.

Mogelijk wordt de opvang verlengd tot na april, maar heel veel langer zal dat niet zijn. Het vakantiepark wordt namelijk eind 2023 gesloopt, “om de grond terug te geven aan de natuur”, meldt de gemeente.