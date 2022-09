Aantal apenpokkengevallen stijgt steeds langzamer

Het apenpokkenvirus is in de afgelopen week bij 29 mensen vastgesteld. Dat is het laagste aantal sinds begin juni, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het virus heeft steeds meer moeite om nieuwe mensen te besmetten.

In totaal zijn 1195 mensen positief getest op het virus. De meeste mensen die positief testten, zijn mannen die seks hebben met mannen (msm). Het aantal bevestigde besmettingen steeg in juni en juli snel. Deskundigen waarschuwden daarna dat de prides en andere msm-evenementen zouden kunnen leiden tot een “intensievere verspreiding” van het apenpokkenvirus, maar dat effect is uitgebleven.

De regio Noord-Holland en Flevoland heeft de meeste gemelde positieve tests. Het aantal gevallen daar steeg in de afgelopen week met 14 naar 698. In de provincie Zuid-Holland kwamen vijf besmettingen aan het licht. De teller daar staat nu op 199.

Sommige mannen die seks hebben met mannen kunnen zich sinds een tijdje preventief laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus. Ongeveer 32.000 mensen zijn uitgenodigd, en tot nu toe zijn 15.203 prikken gezet. Dat betekent dat bijna de helft is inge├źnt. In de afgelopen week zijn bijna 2400 nieuwe prikken gezet, en dat is vergelijkbaar met de weken ervoor.