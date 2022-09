Douane Schiphol onderschept ladingen nagemaakte ‘horrorknuffels’

De douane op Schiphol heeft deze zomer in een reeks zendingen ruim 130.000 nagemaakte Huggy Wuggy’s onderschept. Dit meldt de douane donderdag. Huggy Wuggy is een personage uit het horrorspel Poppy Playtime en zeer populair onder jonge kinderen.

Het in beslag genomen materiaal betreft knuffels, sleutelhangers en andere Huggy Wuggy-gadgets, aldus de douane. Ze hadden via de luchtvracht Nederland in moeten komen. De verboden nepartikelen waren niet alleen bedoeld voor de Nederlandse markt, maar ook voor andere landen in de EU.

De Huggy Wuggy’s die in beslag zijn genomen, worden vernietigd, aldus de douane.