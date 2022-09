Extra NOS Journaals door overlijden koningin Elizabeth

Op NPO 1 zijn donderdag enkele extra NOS Journaals te zien in verband met het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Vanwege de extra nieuwsuitzendingen zijn de reguliere programma’s iets later te zien en wordt Dit Was Het Nieuws verplaatst naar NPO 3.

Vanwege het extra lange NOS Journaal van 20.00 uur is het programma Beste Zangers donderdag een half uur later te zien. Om 21.55 uur volgt er een extra uitzending van het NOS Journaal.

Om 22.15 volgt De Avondshow met Arjen Lubach. Dat programma zal niet gaan over het overlijden van Elizabeth omdat het al eerder op de dag is opgenomen. Om 22.40 volgt er opnieuw een update van het NOS Journaal. Daarna volgt om 22.50 uur de live talkshow Op1. Daarin zullen onder onder anderen Lia van Bekhoven, Jeroen Snel, Justine Marcella en Peter Brusse praten over het overlijden van de Britse vorstin.