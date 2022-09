Filmproducent Burny Bos heeft kanker, hoofdgast op Cinekid

Filmproducent Burny Bos heeft kanker. Dat heeft het festival Cinekid donderdag bekendgemaakt. De man achter grote bioscoopsuccessen als Abeltje, Minoes, Het Zakmes en Pluk van de Petteflet is half oktober een van de hoofdgasten op het jeugdfilmfestival in Amsterdam. Met diverse speciale vertoningen wordt Bos in het zonnetje gezet.

De 78-jarige Bos lijdt aan asbestkanker, laat het festival desgevraagd weten. “Hij is ziek en hij wordt niet meer beter”, aldus een woordvoerder. De producent hoopt bij de meeste speciale evenementen op Cinekid aanwezig te zijn. Maar dit zal mede afhangen van zijn fysieke welzijn. Bos laat weten “blij en trots te zijn dat het rijke oeuvre van productiehuis BosBros dankzij Cinekid in oktober voor een nieuwe generatie te zien is”.

Bos geldt als een van de belangrijkste producenten in de Nederlandse filmwereld. Hij bedacht voor televisie onder meer Ko de Boswachtershow en het beroemde VPRO-programma Villa Achterwerk. Als filmproducent stond hij eind jaren negentig aan de wieg van jeugdfilms als Abeltje, Minoes, Het Zakmes en Pluk van de Petteflet.

Het meeste werk van Bos wordt vertoond op Cinekid. Iedere dag zal één van zijn grote klassiekers te zien zijn. Daarnaast zal een aantal props uit de films en series worden tentoongesteld tijdens het festival in Pathé Amsterdam Noord.