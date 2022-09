Gelderland haalt omgekeerde vlaggen weg wegens najaarsweer

Gelderland gaat alle omgekeerde protestvlaggen van boerendemonstranten langs de provinciale wegen weghalen. Nu er najaarsweer nadert komt de veiligheid in het geding, aldus de provincie. Een wegwaaiende vlag zou het zicht van een fietser of een automobilist kunnen wegnemen.

In Gelderland hangen heel erg veel protestvlaggen, omdat in delen van de provincie veel actievoerende boeren wonen. Tot nu toe ging de provincie daar coulant mee om. Gelderland rekent erop dat de medewerkers die de vlaggen gaan verwijderen ongestoord hun werk kunnen doen, zegt de provincie.

De eerste vlaggen worden verwijderd in de regio tussen Arnhem en Ede en in het Rijk van Nijmegen. Daar hebben rond 17 september veel herdenkingen plaats van de operatie Market Garden, het bevrijdingsoffensief van de geallieerden in september 1944. Gelderland wil geen omgekeerde vlaggen in dat gebied uit respect voor de veteranen, hun nabestaanden, militairen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.