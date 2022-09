Linkse oppositie: rem op gezinshereniging moet van tafel

De linkse oppositie wil dat het kabinetsplan om de gezinshereniging tijdelijk op te schorten van tafel gaat. Farid Azarkan van DENK sprak van een “vies compromis”, dat indruist tegen het internationaal recht en “onmenselijk” is. Ook de SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1 en de Partij voor de Dieren zijn fel gekant tegen het kabinetsbeleid.

Kati Piri (PvdA) zei dat het kabinet “levenslange trauma’s op de koop toeneemt” door voorlopig geen gezinshereniging toe te staan, tenzij de statushouders al een woning hebben. Suzanne Kröger (GroenLinks) zei “nog geen jurist” gehoord te hebben die denkt dat dit juridisch mogelijk is. De twee partijen hebben een oproep gedaan om de Raad van State om een spoedadvies te vragen. Voorafgaand aan het debat wilde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) nog niet zeggen of hij daarvoor openstaat. Wel zei hij die oproep van de partijen te begrijpen.

Sylvana Simons (BIJ1) verweet het kabinet dat het ervoor kiest om mensenrechten te schenden en sprak van “koelbloedige politieke onwil en een totaal gebrek aan medemenselijkheid”. Ze sprak van “misbruik van onze rechtsstaat”. Christine Theunissen van de Partij voor de Dieren zei dat sprake is van “onbehoorlijk bestuur” omdat het kabinet het zou laten aankomen op een gang naar de rechter. Van der Burg gaat ervan uit dat zijn gezinsherenigingsplan bij de rechter standhoudt, omdat het alternatief een overbelast asielsysteem zou zijn dat eveneens negatieve gevolgen zou hebben voor de rechten van deze groep.

De linkse partijen waren het er ook over eens dat de leefomstandigheden in Ter Apel beschamend zijn. Volgens Piri is het een resultaat van “maximaal efficiencydenken” en is er niks geleerd van de asielgolf uit 2016. Kröger trok een parallel met de toeslagenaffaire en de stikstofcrisis, omdat volgens haar op al deze onderwerpen bewust juridisch ondeugdelijk beleid werd gevoerd. Azarkan en Simons vinden dat er geen sprake is van een asielcrisis of opvangcrisis. Volgens Simons is het een “humanitaire crisis”, volgens Azarkan een “beschavingscrisis”.