Marco Kroon kiest voor celstraf na veroordeling kopstoot

Militair Marco Kroon kiest ervoor om de taakstraf die hij eerder kreeg voor onder meer wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent tijdens carnaval in 2019 om te zetten in een celstraf. Hij zal voor veertig dagen de cel in gaan. Eind deze maand meldt hij zich bij de militaire gevangenis in Stroe, zo bevestigt advocaat Geert-Jan Knoops na berichtgeving van het AD.

Het is een principiĆ«le keuze geweest van Kroon, legt Knoops uit. Kroon is in zijn ogen niet schuldig aan de feiten, maar omdat hij er wel voor veroordeeld is, vindt hij een taakstraf niet passend. “Hij weet zelf hoe het is om geweld te moeten ondergaan terwijl je in dienst bent van de samenleving.”

Volgens de advocaat is kiezen voor een celstraf met zijn werkgever afgestemd. De majoor werd eind 2020 door de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een boete van 120 euro. Deze veroordeling werd in juli van dit jaar in stand gehouden door de Hoge Raad.

Het incident gebeurde toen de militair, verkleed in een kikkerpak, in Den Bosch tegen een hekwerk stond te plassen. Toen hij daar door agenten op werd aangesproken, toonde hij zijn geslachtsdeel en deelde hij volgens het hof een kopstoot uit. Kroon heeft altijd ontkend dat de kopstoot een doelbewuste actie was. Zijn advocaat voerde tijdens de rechtszaak aan dat Kroon urologische problemen heeft en dat er niet genoeg wc’s beschikbaar waren.